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37 минут назад

Трапезу сурикатов в Ленинградском зоопарке показали на видео

Александр Кузьмин

В Ленинградском зоопарке обитают неугомонные и суетливые зверьки – сурикаты. Пресс-служба учреждения показала, как питаются эти забавные животные, пишет Neva.Today.

«Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. Приём пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы», – рассказали в пресс-службе.

На видео сурикаты совместными усилиями добывают из закрытых коробок любимое лакомство – саранчу.

В зоопарке обитают отец семейства Фидель, мама Ушко и их подрастающие детеныши. Старшая самка, мать-героиня, является вожаком стаи. Именно она стоит на видео на возвышении, руководя процессом и оглядывая владения.

Общество,Видео,
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