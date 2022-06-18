Трапезу сурикатов в Ленинградском зоопарке показали на видео

В Ленинградском зоопарке обитают неугомонные и суетливые зверьки – сурикаты. Пресс-служба учреждения показала, как питаются эти забавные животные, пишет Neva.Today.
«Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. Приём пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы», – рассказали в пресс-службе.
На видео сурикаты совместными усилиями добывают из закрытых коробок любимое лакомство – саранчу.
В зоопарке обитают отец семейства Фидель, мама Ушко и их подрастающие детеныши. Старшая самка, мать-героиня, является вожаком стаи. Именно она стоит на видео на возвышении, руководя процессом и оглядывая владения.