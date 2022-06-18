Трапезу сурикатов в Ленинградском зоопарке показали на видео

«Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. Приём пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы», – рассказали в пресс-службе.