Танцующего таксиста в Петербурге сняли на видео

Водитель такси развлекает петербургских водителей на дорогах города. Видеозаписями с танцующим возле автомобиля мужчиной горожане делятся в социальных сетях. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Первые видеозаписи с бодрым танцором в черном костюме и оранжевых ботинках появились в социальных сетях около 13:00 в пятницу, 17 июня. На кадрах видно, что автомобили стоят в пробке, в этот момент из автомобиля такси выходит мужчина и делает глайд (скольжение ногами). Закончив номер, танцор жестом благодарит публику и садится обратно в автомобиль.

Второй раз мужчину заметили около восьми вечера. В этот раз он исполнил танец продолжительностью около 40 секунд.