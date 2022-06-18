Россиян предупредили о схемах мошенничества с авиабилетами

Мошенники разработали новые схемы обмана с авиабилетами в связи с массовыми отменами и переносом рейсов в России. Число мошеннических сайтов продажи авиабилетов в мае 2022 года сократилось — на них стали жаловаться на 62% реже. Вместо них в Сети стали появляться сайты, которые собирают данные банковских карт пассажиров для возврата средств за отменённые рейсы, рассказали в поисковике авиабилетов Aviasales.

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Компания совместно с Роскачеством и IT-компанией BrandSecurity запустила проект Настоящийбилет.рф по поиску и устранению фейковых сайтов по продаже билетов. Самыми популярными способами обмана в России остаются создание сайтов-двойников известных брендов авиакомпаний или рассылка в соцсетях предложения купить билеты неофициально, якобы с корпоративной скидкой сотрудника авиакомпании. Также мошенники начали создавать сайты, где просят ввести данные банковских карт пассажиров для возврата денег за отменённые рейсы.

Специалисты Aviasales и Роскачества заявили, что число жалоб на мошеннические сайты снизилось на 62% к маю 2021 года. Но с наступлением лета жалоб становится больше (+30% по сравнению с апрелем).

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине российские перевозчики столкнулись с массовыми отменами авиарейсов в страны Евросоюза, а также в 11 аэропортов юга России — Анапу, Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик и другие. Колл-центры перевозчиков не справились с такими нагрузками, и многим пассажирам пришлось ждать возврата денег два месяца.