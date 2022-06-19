В России оценили риск вспышки холеры

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — рассказала она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).