В российских отелях начнет действовать стандарт «все включено»

В российских отелях с 2023 года начнут действовать стандарты «все включено» и «ультра все включено». Они уже разработаны и будут утверждены до конца текущего года. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).