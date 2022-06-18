В российских отелях начнет действовать стандарт «все включено»

В российских отелях с 2023 года начнут действовать стандарты «все включено» и «ультра все включено». Они уже разработаны и будут утверждены до конца текущего года. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено» для всех категорий «звездности» уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — сказала Догузова.
По ее словам, среди требований на соответствие этим стандартам — наличие на территории отеля нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов.
«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — подчеркнула Догузова.