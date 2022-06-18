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1 час назад

В Рособрнадзоре рассказали о судьбе ЕГЭ после отмены Болонской системы

Lenta.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, что дискуссии на тему отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) в контексте отказа от Болонской системы некорректны. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Определена судьба ЕГЭ после отмены Болонской системы
Фото: ТАССТАСС

Музаев объяснил, что ЕГЭ не является частью Болонской системы, это две разные сущности. Он добавил, что просто так совпало, что, когда пописывалось Болонское соглашение, в России также сформировалась новая модель выпускного вступительного экзамена.

«Многие эксперты, которые не от образования, посчитали, что это единое целое. Но это две разные сущности», — рассказал глава ведомства.

Помимо этого, Музаев назвал заявления об отмене ЕГЭ популистскими. Он подчеркнул, что еще никто из экспертов, участвующих в разработке заданий и дискуссиях по этому вопросу, не смог предложить альтернативы.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен на сегодняшний день «максимально объективен», но ведомство готово рассмотреть альтернативы.

«Мы с Рособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — сказал глава МинпМинпросвещения, добавив, что этом году ЕГЭ проходит в штатном режиме, без сбоев, максимально объективно.

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