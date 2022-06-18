Скворцова: вакцина от ковида "Конвасэл" не имеет возрастных ограничений

Вакцина против коронавируса "Конвасэл" не имеет возрастных ограничений, однако, согласно законодательству, для расширения возрастных границ по применению необходимо соблюдать определенный регламент. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова .

"Это препарат, который не имеет возрастных ограничений. Есть регламент, который заставляет действовать пошагово. Мы начали так, как начинают все по нашему российскому законодательству. [Разрешили применять у лиц] 18-60 [лет]. Мы готовы расширять эти показания", - сказал она.

Ранее Скворцова поясняла, что в первую очередь клинические исследования вакцины проводятся на взрослых от 18 до 60 лет для дальнейшего ее применения среди лиц данной возрастной группы. После идут лица старше 60 лет, следующая группа - подростки от 12 до 17 лет, дальше - от 6 до 11 лет и младше.