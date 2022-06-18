Глава Роспотребнадзора Анна Попова возмутилась отсутствием данных о происхождении гепатита неизвестного типа у детей за рубежом. Ее слова передает РИА Новости.

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Как указала Попова, ее зарубежные коллеги, которые сталкиваются с болезнью, так и не определили причину ее возникновения. «При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет», — подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что в Роспотребнадзоре очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему и ситуацией за рубежом.