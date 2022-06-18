Шукшина вспомнила прощальные слова Задорнова про Запад

Российская актриса и общественный деятель Мария Шукшина вспомнила слова Михаила Задорнова про западные страны, который он произнес незадолго до смерти. Артист осознавал направление развития ситуации и уже тогда предупреждал соотечественников. Об этом пишет CTNEWS.

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В России Задорнов известен, как критик Запада и выстроенной там системы. Артист был последовательным в своей позиции в любой период развития отношений США и России после распада СССР. Он остался верен себе и в момент понимания того, что его жизнь из-за заболевания в скором времени оборвётся.

Незадолго до смерти в ноябре 2017 года юморист в интервью напомнил о проблемах, с которыми приходится иметь дело россиянам и стране в целом. К примеру, Задорнов упомянул либералов, которые не имеют собственного мнения, а также недобросовестных чиновников.

Артист отмечал, что в настоящее время роль трудового человека занижена, в отличие от былых времён, когда такие люди были в почёте. Вместо этого гражданам показывают “преступные” телешоу, которые способны испортить их мышление.