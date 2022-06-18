Шукшина вспомнила прощальные слова Задорнова про Запад

Российская актриса и общественный деятель Мария Шукшина вспомнила слова Михаила Задорнова про западные страны, который он произнес незадолго до смерти. Артист осознавал направление развития ситуации и уже тогда предупреждал соотечественников. Об этом пишет CTNEWS.
В России Задорнов известен, как критик Запада и выстроенной там системы. Артист был последовательным в своей позиции в любой период развития отношений США и России после распада СССР. Он остался верен себе и в момент понимания того, что его жизнь из-за заболевания в скором времени оборвётся.
Незадолго до смерти в ноябре 2017 года юморист в интервью напомнил о проблемах, с которыми приходится иметь дело россиянам и стране в целом. К примеру, Задорнов упомянул либералов, которые не имеют собственного мнения, а также недобросовестных чиновников.
Артист отмечал, что в настоящее время роль трудового человека занижена, в отличие от былых времён, когда такие люди были в почёте. Вместо этого гражданам показывают “преступные” телешоу, которые способны испортить их мышление.
Задорнов имел понимание того, почему западные страны не понимают Россию. Там не могли воспринять сердечность людей, такие качества никогда не удавалось отцифровать. Также юморист напомнил, что Великобритания была четыре раза “изнасилована”, объясняя позицию данного государства в современном мире.