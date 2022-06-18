Переводчик-синхронист выругался матом во время встречи Путина и Додика

Состоявшиеся на полях форума переговоры проходили довольно поздно — судя по трансляции, инцидент произошел около полуночи. Синхронист перевел длинную фразу, сказанную Додиком, а затем сделал глубокий вдох и выругался.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком рассказал о сложностях отношений России с БиГ. При этом российский лидер заверил, что, несмотря ни на какие сложности, отношения между государствами продолжаются и будут развиваться.