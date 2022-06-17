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1 час назад

Самостоятельная регистрация в Единой биометрической системе будет доступна с 30 сентября

ТАСС

Граждане РФ смогут самостоятельно регистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) начиная с 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Ростелекома", который является одним из разработчиков ЕБС.

Россияне смогут самостоятельно регистрироваться в ЕБС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Граждане России смогут самостоятельно регистрировать свои данные в Единой биометрической системе. Для этого необходимо будет установить защищенное сертифицированное мобильное приложение, которое создаст зашифрованный канал связи для безопасной передачи биометрических данных (доступно в App Store, Google Play и RuStore)", - сказали в пресс-службе, добавив, что опция будет работать с 30 сентября.

Самостоятельная регистрация в системе возможна при наличии подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и действующего 10-летнего загранпаспорта с биометрическими данными, уточнили в "Ростелекоме". Регистрация позволяет в последующем воспользоваться такими услугами, как сдача экзаменов онлайн, бесконтактный проход в офис и транспорт, а также оплата покупок.

Ранее Минцифры России выступило с инициативой о дополнении способов сдачи биометрических данных граждан в ЕБС самостоятельной передачей через мобильное приложение "Биометрия". Как пояснили ТАСС в министерстве, на текущий момент нормативно обеспечена возможность сдачи биометрии через банк или многофункциональные центры (МФЦ). Самостоятельная регистрация в ЕБС даст возможность избежать случаев подмены биометрических данных.

Единая биометрическая система разработана "Ростелекомом" по инициативе ЦБ совместно с Минцифры. В настоящее время удаленная биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА.

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