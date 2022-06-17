Внебрачный сын рассказал о последних днях жизни Жириновского

6 апреля не стало знаменитого российского политика, равных которому по эпатажу и харизме не было и нет. На протяжении нескольких недель Владимир Жириновский боролся с последствия коронавирусной инфекции, которая все же взяла верх.
Похороны лидера ЛДПР собрали не только друзей, но и давних оппонентов Владимира Вольфовича. Однако среди скорбящих так и не был замечен старший сын Жириновского. В октябре 2021 года Игорь Лебедев сменил имя и фамилию (став Гарсия Давидом Александровичем), после чего уехал за границу.
Понятное дело, политик пытался уверить коллег, что со старшим наследником он по-прежнему находится в нормальных отношениях. Так, на венке, присланном Лебедевым в день прощания с Владимиром Жириновским, очевидцы увидели говорящую надпись: «Давай помиримся».
И если с Игорем Лебедевым перед смертью знаменитый стендапер (так охарактеризовала Жириновского Ксения Собчак) так и не сумел наладить контакт, то с внебрачными детьми у Владимира Вольфовича отношения сложились весьма теплые. С дочерью Анастасией и сыном Олегом звезда отечественной политической арены был действительно близок. В интервью, которое наследники решили дать каналу «Россия 1», дети политика впервые отважились на ряд откровенных признаний. По словам Анастасии Боцан-Харченко, отец умирал на ее глазах —долго и мучительно.
«Было очень страшно в самом конце. Он понимал, что состояние действительно тяжелое и велики риски. Знал, что находится между жизнью и смертью и боялся этого. В те моменты, когда сознание еще было, даже плакал. Он лежал на такой маленькой подушечке, ему неудобно было лежать на большой подушке — он на ней же и умер», — с грустью вспоминает молодая женщина.
Не может говорить о случившемся без слез и Олег Эйдельштейн, который узнал о болезни близкого человека слишком поздно. По словам внебрачного сына, перед смертью Жириновский целовал ему руки, хотя на тот момент уже был очень слаб.
«Последние два дня перед смертью начал темнеть, ноги. Я понял, что ткань начала отмирать — с ног начинается. А сердце билось до последнего, в час остановилось», — рассказал Эйдельштейн.