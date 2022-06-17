Внебрачный сын рассказал о последних днях жизни Жириновского

6 апреля не стало знаменитого российского политика, равных которому по эпатажу и харизме не было и нет. На протяжении нескольких недель Владимир Жириновский боролся с последствия коронавирусной инфекции, которая все же взяла верх.

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Похороны лидера ЛДПР собрали не только друзей, но и давних оппонентов Владимира Вольфовича. Однако среди скорбящих так и не был замечен старший сын Жириновского. В октябре 2021 года Игорь Лебедев сменил имя и фамилию (став Гарсия Давидом Александровичем), после чего уехал за границу.

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Понятное дело, политик пытался уверить коллег, что со старшим наследником он по-прежнему находится в нормальных отношениях. Так, на венке, присланном Лебедевым в день прощания с Владимиром Жириновским, очевидцы увидели говорящую надпись: «Давай помиримся».

И если с Игорем Лебедевым перед смертью знаменитый стендапер (так охарактеризовала Жириновского Ксения Собчак) так и не сумел наладить контакт, то с внебрачными детьми у Владимира Вольфовича отношения сложились весьма теплые. С дочерью Анастасией и сыном Олегом звезда отечественной политической арены был действительно близок. В интервью, которое наследники решили дать каналу «Россия 1», дети политика впервые отважились на ряд откровенных признаний. По словам Анастасии Боцан-Харченко, отец умирал на ее глазах —долго и мучительно.

«Было очень страшно в самом конце. Он понимал, что состояние действительно тяжелое и велики риски. Знал, что находится между жизнью и смертью и боялся этого. В те моменты, когда сознание еще было, даже плакал. Он лежал на такой маленькой подушечке, ему неудобно было лежать на большой подушке — он на ней же и умер», — с грустью вспоминает молодая женщина.

Не может говорить о случившемся без слез и Олег Эйдельштейн, который узнал о болезни близкого человека слишком поздно. По словам внебрачного сына, перед смертью Жириновский целовал ему руки, хотя на тот момент уже был очень слаб.