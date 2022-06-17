Путин и Симоньян обменялись шутками на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками во время пленарной сессии ПМЭФ. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным издания, глава государства и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», которая была модератором пленарной сессии форума, пошутили о завершении мероприятия, которое шло более трех с половиной часов.

«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», - заметила Маргарита Симоньян.

«Начальство?» - поинтересовался Владимир Путин, вызвав этими словами смех в зале.

«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», - пошутила в ответ журналистка.