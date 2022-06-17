Путин и Симоньян обменялись шутками на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками во время пленарной сессии ПМЭФ. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным издания, глава государства и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», которая была модератором пленарной сессии форума, пошутили о завершении мероприятия, которое шло более трех с половиной часов.
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», - заметила Маргарита Симоньян.
«Начальство?» - поинтересовался Владимир Путин, вызвав этими словами смех в зале.
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», - пошутила в ответ журналистка.
Сегодня Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме призвал бизнесменов инвестировать в развитие России, затронул вопрос вывоза зерна из Украины и поделился своим мнением о будущем РФ, заметив, что видит страну состоящей из многодетных семей.