Россиянам назвали самые интересные гастрономические фестивали этого лета

Россиянам перечислили самые интересные гастрономические фестивали, которые пройдут летом 2022 года в разных городах страны. Подборку составил сервис поездок и путешествий «Туту.ру», которая поступила в редакцию «Ленты.ру».

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Среди мероприятий, запланированных в первом месяце лета, был назван фестиваль «ПапоротнИКРАб» на Камчатке (даты проведения с 13 по 26 июня), праздник Вяземского пряника в одноименном городе (19 июня) и столичный гастрофест «Вкус Москвы» (с 23 по 26 июня).

1 августа состоятся сразу два гастрономических события: фестиваль плова в Дербенте и фестиваль виноградарства «Таманская лоза» на Тамани. День пряника в Тульской области запланирован на 6 августа, фестиваль карельских пирогов «Калитка» в Тверской области — 20 августа. Завершающими мероприятиями лета станут Kaliningrad Street Food в Калининграде с 26 по 28 августа и арбузный фестиваль в Камышине (в последних числах месяца). Осенний период откроет фестиваль «День сырка» в Кургане.