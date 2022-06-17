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38 минут назад

Путин заявил о чистке в правоохранительных органах

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин сообщил о работе по очистке в правоохранительных органах от недобросовестных сотрудников. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин заявил о чистке в правоохранительных органах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрите на посадки недобросовестных правоохранителей. Там тоже идут чистки», — отметил Путин на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Так ответил на вопрос редактора RT Маргариты Симоньян о полицейском произволе и давлении на бизнес. По словам главы государства, деятельность правоохранительных органов нужно совершенствовать.

Общество,Маргарита Симоньян,Владимир Путин,
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