Путин заявил о чистке в правоохранительных органах

Президент России Владимир Путин сообщил о работе по очистке в правоохранительных органах от недобросовестных сотрудников. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
«Посмотрите на посадки недобросовестных правоохранителей. Там тоже идут чистки», — отметил Путин на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Так ответил на вопрос редактора RT Маргариты Симоньян о полицейском произволе и давлении на бизнес. По словам главы государства, деятельность правоохранительных органов нужно совершенствовать.