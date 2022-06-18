Книги Акунина убрали с полок московского магазина

Магазин «Молодая Гвардия» снимает с продажи книги Бориса Акунина и остальную продукцию, выпущенную под издательством «Захаров». Об этом сообщили сами издатели на странице «ВКонтакте».
«Магазин «Молодая Гвардия» решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Бориса Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!» — написано в сообщении.
В «Захарове» добавили, что «больше никогда» не будут сотрудничать с магазином «даже, если взойдет солнце».
Отметим, что в интернет-магазине «Молодая гвардия» уже убрали всю литературу Акунина.
Писатель Борис Акунин не раз выступал с критикой властей. Недавно он опубликовал пост в Telegram-канале, в котором предсказал исход спецоперации России на Украине.