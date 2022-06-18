Книги Акунина убрали с полок московского магазина

«Магазин «Молодая Гвардия» решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Бориса Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!» — написано в сообщении.