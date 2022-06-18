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37 минут назад

Книги Бориса Акунина убрали с полок магазина «Молодая гвардия»

Газета.Ruиещё 1

Магазин «Молодая Гвардия» снимает с продажи книги Бориса Акунина и остальную продукцию, выпущенную под издательством «Захаров». Об этом сообщили сами издатели на странице «ВКонтакте».

Книги Акунина убрали с полок московского магазина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Магазин «Молодая Гвардия» решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Бориса Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!» — написано в сообщении.

В «Захарове» добавили, что «больше никогда» не будут сотрудничать с магазином «даже, если взойдет солнце».

Отметим, что в интернет-магазине «Молодая гвардия» уже убрали всю литературу Акунина.

Писатель Борис Акунин не раз выступал с критикой властей. Недавно он опубликовал пост в Telegram-канале, в котором предсказал исход спецоперации России на Украине.

Общество,Борис Акунин,
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