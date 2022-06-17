В России установили День народных художественных промыслов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня народных художественных промыслов, который будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня", - говорится в указе.
Ранее, на встрече с представителями ведущих предприятий народных художественных промыслов, премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с поддержкой идеи установить такой праздник, отметив, что "это очень интересная инициатива"