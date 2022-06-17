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16 минут назад

Путин подписал указ об установлении в России Дня народных художественных промыслов

ТАССиещё 2

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня народных художественных промыслов, который будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В России установили День народных художественных промыслов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня", - говорится в указе.

Ранее, на встрече с представителями ведущих предприятий народных художественных промыслов, премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с поддержкой идеи установить такой праздник, отметив, что "это очень интересная инициатива"

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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