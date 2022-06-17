Любимова заявила о невозможности «отмены» культуры в мире

«Мы считаем, что "отмена" культуры в мире невозможна в принципе. Не бывает русских нот, понимаете? Достоевского переводили филологи в десятках стран мира и не могли постичь гения этого человека», — пояснила Любимова .

Помимо этого, министр культуры Российской Федерации привела в пример годы войны, а также период Советского Союза, подчеркнув, что даже тогда культурный диалог между странами сохранялся:

«Все равно продолжали читать, изучать, продолжали играть спектакли. Так будет и в этот раз, я в этом глубоко убеждена».

Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе высказался по поводу «отмены» русской культуры и сравнил ее с рекламой. О влиянии санкицй в адрес российских артистов и деятелей культуры также рассказал музыкальный продюсер Максим Фадеев, заявив о том, что он лишился всех регалий за границей, а его иностранные счета были заблокированы.