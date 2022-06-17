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52 минуты назад

Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. блогера Лерчек за фан-встречу на Патриарших прудах в Москве

ТАСС

Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Лерчек (Валерию Чекалину) на 20 тыс. рублей за проведение несанкционированной встречи с поклонниками на Патриарших прудах в центре Москвы, повлекшую за собой автомобильную пробку. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

Суд в Москве оштрафовал популярную российскую блогершу
Фото: соцсетисоцсети

"Суд признал виновной Чекалину В. В. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка") и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказали в суде.

Ей грозило максимальное наказание в виде ареста до 15 суток.

Чекалина занимается производством и продажей своей косметики. Днем ранее она устроила встречу со своими подписчиками на Патриарших прудах, в ходе которой бесплатно раздавала косметику своего бренда. На это мероприятие пришло порядка 2 тыс. человек. Из-за этого в районе Патриарших прудов возник затор автомобилей. Местные жители вызвали полицию, которая составила на девушку протокол об административных правонарушениях.

Чекалина имеет более 10 млн подписчиков в соцсетях, среди которых есть известные российские артисты.

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