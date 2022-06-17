Суд в Москве оштрафовал популярную российскую блогершу

Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Лерчек (Валерию Чекалину) на 20 тыс. рублей за проведение несанкционированной встречи с поклонниками на Патриарших прудах в центре Москвы, повлекшую за собой автомобильную пробку. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

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"Суд признал виновной Чекалину В. В. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка") и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказали в суде.

Ей грозило максимальное наказание в виде ареста до 15 суток.

Чекалина занимается производством и продажей своей косметики. Днем ранее она устроила встречу со своими подписчиками на Патриарших прудах, в ходе которой бесплатно раздавала косметику своего бренда. На это мероприятие пришло порядка 2 тыс. человек. Из-за этого в районе Патриарших прудов возник затор автомобилей. Местные жители вызвали полицию, которая составила на девушку протокол об административных правонарушениях.