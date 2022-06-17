Минимальные баллы ЕГЭ для поступления и получения аттестата

Ежегодно летом для выпускников и их родителей самым важным становится вопрос, какие минимальные проходные баллы ЕГЭ назначены в этом году. В 2022 году они остались прежними - такие же, как и были в 2021 году.

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Первичные и тестовые баллы

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Для того, чтобы разобраться, из чего складывается итоговый результат, стоит понимать, что существуют такие понятия, как первичные и вторичные баллы. Так вот итоговая цифра, с которой вы будете выяснять, достаточно ли этих баллов для поступления в вуз или, как минимум, для получения аттестата - это вторичные баллы. Они рассчитываются с помощью определенного алгоритма и в своем сертификате о сдаче ЕГЭ выпускник видит уже переведенные во вторичные, так называемые, тестовые баллы.

Первичные же являются предварительными - это сумма баллов за каждое выполненное задание. За одно задание можно получить по этой системе от одного до двадцати пяти баллов, в зависимости от предмета. У каждого предмета своя шкала перевода первичных баллов во вторичные и они доступны для поиска в интернете. Этот вопрос регулируется Рособрнадзором и шкала перевода последний раз обновлялась ведомством в 2022 году.

Минимальный балл ЕГЭ для получения аттестата

Важно знать, что существует сразу несколько разных требований к результатам ЕГЭ от разных ведомств. Для того, чтобы получить аттестат о законченном среднем общем образовании, необходимо набрать минимальные баллы на едином государственном экзамене, установленные Рособрнадзором. Для поступления в вуз минимальные баллы могут быть выше, однако, не набрав этого минимума, вы можете остаться и без аттестата, что уж говорить о шансе поступить в высшее учебное заведение.

Согласно приказу Рособрнадзора, минимальные баллы в 2022 году такие:

Математика — 27,

Русский язык — 36 (если не планируете подавать документы в вуз — 24),

Биология — 36,

История — 32,

Химия — 36,

Физика — 36,

Обществознание — 42,

Литература — 32,

География — 37,

Информатика и ИКТ — 40,

Иностранные языки — 22.

Минимальный проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз

Баллы, требуемые государственными высшими учебными заведениями, определяются министерством образования и науки Российской Федерации и немного отличаются от тех, что регулирует Рособрнадзор. Важно знать, что минимальные баллы от Минобрнауки не могут быть ниже тех, что требуются для получения аттестата, то есть ниже баллов, установленных Рособрнадзором.

В 2022 году минимальные проходные баллы для поступления в государственные и подведомственные высшие учебные заведения остались такими же, как и в 2021 году:

Математика — 39,

Русский язык — 40,

Биология — 39,

История — 35,

Химия — 39,

Физика — 39,

Обществознание — 45;

Литература — 40,

География — 40,

Информатика — 44,

Иностранный язык — 30.

Обратите внимание на то, что если для вашего направления учитывается при поступлении балл по математике, то это значит, что подразумевается профильная математика. Базовый экзамен по математике сдается только в том случае, если вы не собираетесь поступать в высшее учебное заведение или поступаете на ту специальность, где не требуется математика. В остальных случаях необходимо сдавать профильную.

Минимальные проходные баллы вузов в 2022 году

Некоторые вузы также могут самостоятельно устанавливать свои проходные баллы, но они в свою очередь, опять же, не могут быть ниже закрепленных Рособрнадзором, а у подведомственных вузов - не ниже тех, что оговорены в Минобрнауки.

У каждого вуза и факультета баллы индивидуальны, потому нет единого списка минимальных проходных баллов - их необходимо смотреть на сайте самого учебного заведения, обращая внимание на факультет, на котором вы планируете проходить обучение.

Помимо своей собственной шкалы баллов вузы имеют право проводить дополнительные вступительные экзамены, как письменные, так и устные - все это необходимо уточнять там же, на официальном сайте вуза, в который вы планируете подавать документы.

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