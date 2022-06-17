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42 минуты назад

Самые красивые места в России для путешествий

Александр Котлеткин

Лето – пора отпусков. Кто-то предпочитает проводить свой отпуск на даче, кто-то собирается отдохнуть на пляжах Турции, а кто-то мечтает о незабываемом путешествии. К сожалению, сейчас не так просто отправиться на отдых за границу. Долгие и дорогие перелеты, проблемы с банковскими картами и визами могут превратить долгожданный отпуск в настоящий кошмар. Да и зачем тратить время и силы на недоступное, если в России есть множество красивых мест, которые покорят сердце любого, самого требовательного путешественника.

1/10 Полуостров Камчатка – одно из самых отдаленных мест в России. Здесь находится природный объект «Вулканы Камчатки», который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На шести участках располагаются около 30 действующих и 300 потухших вулканов
Фото: РИА Новости
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2/10 Авачинская бухта — незамерзающая бухта Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Является главными транспортными «воротами» Камчатского края. Своеобразным символом бухты и её достопримечательностью являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив
Фото: РИА Новости
3/10 Алтайские горы не такие высокие, как Эльбрус, но местные пейзажи заслуженно считаются одними из самых красивых в России!
Фото: РИА Новости
4/10 Столбы выветривания - геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Объект находится на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры. Столбы выветривания Маньпупунёр считаются одним из семи чудес России
Фото: РИА Новости
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5/10 Байкал— самое глубокое и чистое озеро на Земле. Одним из красивейших уголков на Байкале считается Чивыркуйский залив с живописными бухтами, островами, целебными источниками. Пейзажи здесь просто поразительные
Фото: РИА Новости
6/10 «Ленский столбы» - национальный парк в Якутии. Назван в честь вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной, прорезающей Приленское плато
Фото: РИА Новости
7/10 Кунгурская пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Пещера находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от Перми. Протяжённость пещеры по данным на 2021 год составляет около 8153 м, из них около 2 километров оборудовано для посещений туристами. Кунгурская пещера содержит 58 гротов, 70 озёр, 146 «органных труб»
Фото: РИА Новости
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8/10 Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Она входит в список «Семь вершин мира» и привлекает альпинистов со всего мира. Высота западного пика Эльбруса 5642 метра над уровнем моря, Восточного 5621 метр. Эльбрус входит в список десяти вершин Российской Федерации для присвоения звания «Снежный барс России»
Фото: РИА Новости
9/10 Плато Путорана — огромный горный массив на полуострове Таймыр площадью 250 тысяч км². На территории плато расположен Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Весной здесь можно увидеть самый высокий водопад в России, который называется Тальниковый
Фото: РИА Новости
10/10 Долина гейзеров - одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире. Долина гейзеров расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике Авачинская бухта. Самостоятельный доступ туристов в Долину гейзеров строго ограничен. Посещение объекта возможно только через туристическую фирму
Фото: РИА Новости

Лучшие места в России для путешествий - в галерее «Рамблера».

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