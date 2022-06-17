Самые красивые места в России для путешествий

Лето – пора отпусков. Кто-то предпочитает проводить свой отпуск на даче, кто-то собирается отдохнуть на пляжах Турции, а кто-то мечтает о незабываемом путешествии. К сожалению, сейчас не так просто отправиться на отдых за границу. Долгие и дорогие перелеты, проблемы с банковскими картами и визами могут превратить долгожданный отпуск в настоящий кошмар. Да и зачем тратить время и силы на недоступное, если в России есть множество красивых мест, которые покорят сердце любого, самого требовательного путешественника.