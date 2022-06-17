Вирусолог допустил вспышку оспы обезьян в России

Пока в нашу страну не пребывает большое число иностранцев, таких рисков нет.
Оптимистично настроенным людям, не опасающимся заразы, стоило бы насторожиться. Об этом сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко.
«Большой контроль должен быть с оспой обезьян. Сейчас у нас всё благополучно складывается, потому что изолированы практически авиаперелёты из России в Европу. Сейчас ситуация самая неблагополучная в Европе. Если будет интенсивное авиасообщение или другими видами транспорта, то ничего исключать нельзя.
Когда появилась пандемия СOVID-19 в начале 2020 года, то некоторые оптимисты говорили, что в России всё благополучно, что ничего такого быть не может. Сейчас эти оптимисты говорят, что, ну, всего 1500 больных людей оспой обезьян. Но ведь распространяется эта оспа чуть ли не во всю основную часть Европы. Пандемия ковида тоже начиналась не с миллионных случаев, а с единичных. За ситуацией надо внимательно следить и не убеждать всех, что этого не может быть у нас на территории».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что в России необходимо в короткие сроки создавать «санитарный щит». Что именно он из себя будет представлять и от каких болезней защищать, она не уточнила. «Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня — это задача, которую мы должны решить очень быстро», — пояснила Попова.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на ПМЭФ заявил, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейсуса, сегодня известно о более 1 600 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян и почти 1 500 предполагаемых случаях, зарегистрированных с начала года в 39 странах. Также есть информация о 72 летальных исходах.
После начала спецоперации на Украине все страны Евросоюза объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолётов из России. О закрытии неба для РФ также объявили: Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария. Кроме того, некоторые европейские страны приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. В частности, Чехия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Эстония, Латвия.