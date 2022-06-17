Вирусолог допустил вспышку оспы обезьян в России

Когда появилась пандемия СOVID-19 в начале 2020 года, то некоторые оптимисты говорили, что в России всё благополучно, что ничего такого быть не может. Сейчас эти оптимисты говорят, что, ну, всего 1500 больных людей оспой обезьян. Но ведь распространяется эта оспа чуть ли не во всю основную часть Европы. Пандемия ковида тоже начиналась не с миллионных случаев, а с единичных. За ситуацией надо внимательно следить и не убеждать всех, что этого не может быть у нас на территории».