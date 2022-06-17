Минкультуры профинансирует русские театры за рубежом

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ рассказала, что министерство профинансирует русскоязычные театры за рубежом.
В ведомстве русские театры в других странах считают важным направлением.
«Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», — поделилась Любимова.
Сейчас в странах СНГ работает 51 русский театр, куда театры из России должны приезжать на гастроли. Также планируется привозить работы этих театров в Россию.
«Это невероятно «заряженное» профессиональное сообщество на то, чтобы больше ездить, больше выступать, больше встречаться», — говорит Любимова.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее сообщалось, что Любимова предложила создать в России музыкальный конкурс «для всех».