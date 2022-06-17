Минкультуры профинансирует русские театры за рубежом

«Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», — поделилась Любимова.