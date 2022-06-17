В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Минкультуры профинансирует русские театры за рубежом

Газета.Ru

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ рассказала, что министерство профинансирует русскоязычные театры за рубежом.

Минкультуры профинансирует русские театры за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве русские театры в других странах считают важным направлением.

«Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», — поделилась Любимова.

Сейчас в странах СНГ работает 51 русский театр, куда театры из России должны приезжать на гастроли. Также планируется привозить работы этих театров в Россию.

«Это невероятно «заряженное» профессиональное сообщество на то, чтобы больше ездить, больше выступать, больше встречаться», — говорит Любимова.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее сообщалось, что Любимова предложила создать в России музыкальный конкурс «для всех».

Общество,Ольга Любимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители