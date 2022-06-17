Тепляков начал готовить восьмилетнего сына к поступлению в ВУЗ

Отец самой юной студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений признался, что его восьмилетний сын Хеймдалль получил школьный аттестат. В своем блоге он рассказал, что ребенок сдал ЕГЭ и его уже начали готовить к поступлению в вуз.

«Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК», — рассказал отец вундеркиндов.

Какие еще экзамены сдавал его сын и какие именно у него баллы — Евгений не раскрывает. Кроме того, неизвестно, какому вузу семья отдаст предпочтение.

Также Тепляков решил пошутить и назвал семь причин, по которым его сын не смог сдать ЕГЭ, если бы его принимала бы комиссия из преподавателей психфака МГУ.

«Но, к счастью, ЕГЭ проводится гораздо более профессионально и позволяет ответить на вопрос о реальном уровне ребенка. Хотя бы примерно. И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат», — заявил он.

Напомним, что его дочь Алиса стала самой юной россиянкой, которая получила образование за 11 классов и сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.

Однако обучение ребенка было сопряжено с рядом скандалов. Так, на первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.