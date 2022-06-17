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1 час назад

Попова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Вечерняя Москва

Число заболевших коронавирусом в России падает. Об этом в пятницу, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Попова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

— Это как раз характеристика... позитивной динамики процесса по коронавирусу в РФ, снижается количество заболевших, — цитирует Попову РИА Новости.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории России Мелита Вуйнович допустила рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.

Она подчеркнула, что росту заражения COVID-19 может способствовать то, что большое число россиян не сталкивались с коронавирусом ни посредством заболевания, ни через вакцинацию.

Тем временем в России впервые обнаружили варианты коронавирусного штамма «омикрон» ВА.4 и BA.5. Врач-терапевт Владислав Ледовский оценил опасность этих разновидностей коронавирусной инфекции.

Указанные варианты штамма более трансмиссивны, чем ранний вариант BA.2, также известный как «стелс-омикрон». Носители этих субвариантов в теории могут заразить большее количество людей, чем носители классического «омикрона».

Общество,Мелита Вуйнович,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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