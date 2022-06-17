В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Россиянам могут разрешить вскрывать посылки перед оплатой

Елена Прошина

В России может появиться возможность вскрывать посылки перед оплатой. Соответствующий проект совместно разработали «Почта России» и Минцифры. Об этом пишут «Известия».

Россиянам могут разрешить вскрывать посылки перед оплатой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» сообщили главе Минцифры Максуту Шадаеву о большом количестве жалоб на действия мошеннических интернет-магазинов, использовавших в своей схеме почтовую доставку с наложенным платежом. Покупатель получает в посылке не заказанный товар, а мусор или предметы худшего качества. При этом гражданин не может отказаться от оплаты посылки.

В «Почте России» и Минцифры сообщили, что необходимые поправки в правила оказания услуг почтовой связи, уже разработаны. Они направлены на борьбу с мошенничеством.

Таким образом, покупатели смогут вернуть посылки отправителю, не оплачивая их, если обнаружат в ней не тот товар. В настоящее время проект проходит регистрацию в Минюсте. Новые правила могут вступить в силу в ближайшее время.

Общество,Максут Шадаев,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители