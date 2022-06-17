Россиянам могут разрешить вскрывать посылки перед оплатой

В России может появиться возможность вскрывать посылки перед оплатой. Соответствующий проект совместно разработали «Почта России» и Минцифры. Об этом пишут «Известия».

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Ранее эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» сообщили главе Минцифры Максуту Шадаеву о большом количестве жалоб на действия мошеннических интернет-магазинов, использовавших в своей схеме почтовую доставку с наложенным платежом. Покупатель получает в посылке не заказанный товар, а мусор или предметы худшего качества. При этом гражданин не может отказаться от оплаты посылки.

В «Почте России» и Минцифры сообщили, что необходимые поправки в правила оказания услуг почтовой связи, уже разработаны. Они направлены на борьбу с мошенничеством.