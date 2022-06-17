Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов

Минцифры России на данный момент заморозило проект выдачи цифровых паспортов, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьёзные насущные проблемы», — приводит РИА Новости слова Шадаева в кулуарах ПМЭФ.
Он выразил надежду на возвращение к данному вопросу.
27 декабря 2021 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российское правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта.