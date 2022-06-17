В России заявили о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ

«Мы с РосоРособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — сказал глава МинпМинпросвещения, добавив, что этом году ЕГЭ проходит в штатном режиме, без сбоев, максимально объективно.