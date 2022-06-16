Нового «Бэтмена» решили показать в российских кинотеатрах

Ряд российских кинотеатров прокатит на своих экранах новую картину «Бэтмен» с Робертом Патиссоном в главной роли, прокат проводится на основании ранее заключенных лицензионных договоров.

Фото: Warner Bros. Warner Bros.

Часть представителей Ассоциации владельцев кинотеатров решили провести с 16 июня публичный показ фильма «Бэтмен» на основании ранее заключенных лицензионных договоров, сообщает Cinemaplex.

При демонстрации будут соблюдены все требования законодательства, отчет о каждом сеансе направят в ЕАИС, обязанности по начислению и выплате прокатной платы выполнят «с учетом новых реалий», отмечает издание со ссылкой на участников проката.

Собеседники добавили, что фильм имеет прокатное удостоверение, а после отказа дистрибьютора от работы в России никаких официальных документов в российские кинотеатры не поступило.

«Более того, по условиям лицензионных соглашений односторонний отказ правообладателя при отсутствии каких-либо нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Таким образом, лицензионные соглашения были частично исполнены кинотеатрами (в части рекламы фильма) и не были аннулированы в части публичного показа фильма», – пояснили они.