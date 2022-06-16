В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Нового «Бэтмена» решили показать в российских кинотеатрах

Деловая газета "Взгляд"

Ряд российских кинотеатров прокатит на своих экранах новую картину «Бэтмен» с Робертом Патиссоном в главной роли, прокат проводится на основании ранее заключенных лицензионных договоров.

Нового «Бэтмена» решили показать в российских кинотеатрах
Фото: Warner Bros.Warner Bros.

Часть представителей Ассоциации владельцев кинотеатров решили провести с 16 июня публичный показ фильма «Бэтмен» на основании ранее заключенных лицензионных договоров, сообщает Cinemaplex.

При демонстрации будут соблюдены все требования законодательства, отчет о каждом сеансе направят в ЕАИС, обязанности по начислению и выплате прокатной платы выполнят «с учетом новых реалий», отмечает издание со ссылкой на участников проката.

Собеседники добавили, что фильм имеет прокатное удостоверение, а после отказа дистрибьютора от работы в России никаких официальных документов в российские кинотеатры не поступило.

«Более того, по условиям лицензионных соглашений односторонний отказ правообладателя при отсутствии каких-либо нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Таким образом, лицензионные соглашения были частично исполнены кинотеатрами (в части рекламы фильма) и не были аннулированы в части публичного показа фильма», – пояснили они.

Ранее глава СПЧ России Валерий Фадеев призвал российские компании и организации обжаловать в судебном порядке ограничения и запреты со стороны западных партнеров, в том числе запрет на прокат в России новой ленты про «Бэтмена».

Общество,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители