Гинцбург рассказал, как заранее защититься от смертельных эпидемий

Эксперт подчеркнул, что чума и такое острое инфекционное заболевание, как псевдотуберкулёз, могут эволюционировать. Поэтому для борьбы с ними нужно подготовить средства диагностики и вакцинации населения. Относиться к тому моменту, что тот же псевдотуберкулёз начнёт эволюционировать, нужно крайне серьёзно. Несмотря на всю опасность этого заболевания, оно даёт небольшие клинические осложнения, хотя генетически похоже на чуму.

Надо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны. Например, чума и псевдотуберкулез. Псевдотуберкулез — это не туберкулез, а это ближайший родственник чумы, и он дает очень небольшие клинические осложнения, хотя безумно похож по своей генетической структуре на чуму. В качестве рекомендации на будущее я бы очень внимательно относился к этому возбудителю. Не дай бог, он начнет эволюционировать… Надо иметь вакцины наготове, производителей, которые могут в большом масштабе делать их, средства диагностики и специфическое лечение. Александр Гинцбург Директор Центра им. Гамалеи