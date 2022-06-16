Сабантуй-2022: даты, история праздника и график проведения мероприятий

Самый веселый татарский праздник — это Сабантуй. Отмечается он масштабно в больших и малых городах, причем не только в Татарстане, но и других регионах Российской Федерации. «Рамблер» рассказывает о том, как появился праздник, и где пройдет главный сабантуй страны в этом году.
История праздника
О празднике лучше всего расскажет его название. С тюркского «сабан» переводится как плуг, а «туй» — свадьба или праздник в широком смысле, а все слово целиком означает «тожество плуга». Считается, что празднику не менее тысячи лет, и отмечают его не только татары, традиции сабантуя близки башкирам, чувашам, удмуртам и другим. Когда-то это был языческий праздник, земледельцы в этот день старались задобрить своих богов и просили, чтобы они послали им хороший урожай.
С приходом ислама языческие традиции начали ослабевать, но не ушли полностью. Сабантуй стали проводить после окончания посевных работ, когда можно было сделать небольшую передышку и отдохнуть, ведь впереди предстояло еще много работы.
Ученые не пришли к единому мнению: одни полагают, что праздник пришел от монголов, другие уверены, что он зародился в Волжской Булгарии, государстве, которое существовало на территории Среднего Поволжья в X-XIII веках.
С 2001 года в России проводится федеральный сабантуй, каждый раз для его проведения выбирается новая площадка. На этот раз главные события развернутся в Ульяновске с 17 по 18 июня. Но, конечно, другие города России не откажутся от проведения своих собственных сабантуев, это значит, что фанаты праздника могут ездить по разным городам и отмечать его столько раз, сколько захочется, ведь в каждом городе устанавливаются свои даты.
Программа федерального сабантуя
В этом году федеральный сабантуй пройдет в Ульяновске 17 и 18 июня. Для гостей праздника подготовлена обширная программа мероприятий.
17 июня
- 10.00 — начало работы всех площадок.
- 14.00-16.00 — конные скачки на ипподроме.
- 17.00 — открытие выставки народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан у входа в Большой концертный зал ДДН «Губернаторский».
- 18.00-19.30 — концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Ульяновской области у входа в Большой концертный зал ДДН «Губернаторский».
18 июня
- 10.00 — начало работы всех площадок.
- 10.00-13.00 — «Детский майдан». Концертно-игровая программа детских коллективов Ульяновской области и Республики Татарстан. Подведение итогов областного конкурса рисунков «Стихи Тукая в моей душе» на площадке возле танков. Театрализованный блок «15 республик — 15 сестер» на площадке у бизнес-инкубатора.
- 10.00-16.00 — «Гостевой майдан». Работа подворья Нижнекамска на площадке около Чувашского подворья.
- 10.00-16.00 — книжная ярмарка «300 лет со дня издания первой книги на татарском языке» на ипподроме.
- 12.00-12.40 — пролог творческих коллективов Ульяновска и Республики Татарстан на центральной сцене.
- 12.40-13.00 — официальное открытие праздника: передача символа Федерального Сабантуя «Тулпар ат» на центральной сцене.
- 13.00-15.30 — «Играй, гармонь». Литературно-музыкальная программа: выступление поэтов, профессиональных и самодеятельных коллективов, гармонистов, частушечников из Ульяновской области и регионов России в ПКиО «Победа» на площадке возле танков.
- 13.00-14.00 — концертная программа солистов и творческих коллективов из Казани на основной площадке.
- 13.00-14.00 — концертная программа Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан и солистов Казани на центральной сцене.
- 13.00-15.30 — «Молодежный майдан». Концертно-игровая программа с выступлением национальных коллективов и солистов Ульяновской области, Республики Татарстан, регионов России на площадке у Бизнес-инкубатора.
- 14.00-15.00 — концертная программа Государственного ансамбля песни и танца «Волга» (Ульяновская область) на центральной сцене.
- 15.00-16.00 — концертная программа творческих коллективов Нижнекамска на центральной сцене.
- 16.00-16.30 — церемония награждения победителя национальной борьбы курэш на центральной сцене.