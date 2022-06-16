Сабантуй-2022: даты, история праздника и график проведения мероприятий

Самый веселый татарский праздник — это Сабантуй. Отмечается он масштабно в больших и малых городах, причем не только в Татарстане, но и других регионах Российской Федерации. «Рамблер» рассказывает о том, как появился праздник, и где пройдет главный сабантуй страны в этом году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

История праздника

Видео дня

О празднике лучше всего расскажет его название. С тюркского «сабан» переводится как плуг, а «туй» — свадьба или праздник в широком смысле, а все слово целиком означает «тожество плуга». Считается, что празднику не менее тысячи лет, и отмечают его не только татары, традиции сабантуя близки башкирам, чувашам, удмуртам и другим. Когда-то это был языческий праздник, земледельцы в этот день старались задобрить своих богов и просили, чтобы они послали им хороший урожай.

С приходом ислама языческие традиции начали ослабевать, но не ушли полностью. Сабантуй стали проводить после окончания посевных работ, когда можно было сделать небольшую передышку и отдохнуть, ведь впереди предстояло еще много работы.

Ученые не пришли к единому мнению: одни полагают, что праздник пришел от монголов, другие уверены, что он зародился в Волжской Булгарии, государстве, которое существовало на территории Среднего Поволжья в X-XIII веках.

С 2001 года в России проводится федеральный сабантуй, каждый раз для его проведения выбирается новая площадка. На этот раз главные события развернутся в Ульяновске с 17 по 18 июня. Но, конечно, другие города России не откажутся от проведения своих собственных сабантуев, это значит, что фанаты праздника могут ездить по разным городам и отмечать его столько раз, сколько захочется, ведь в каждом городе устанавливаются свои даты.

Программа федерального сабантуя

В этом году федеральный сабантуй пройдет в Ульяновске 17 и 18 июня. Для гостей праздника подготовлена обширная программа мероприятий.

17 июня

10.00 — начало работы всех площадок.

14.00-16.00 — конные скачки на ипподроме.

17.00 — открытие выставки народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан у входа в Большой концертный зал ДДН «Губернаторский».

18.00-19.30 — концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Ульяновской области у входа в Большой концертный зал ДДН «Губернаторский».

18 июня