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44 минуты назад

В России планируют создать единую базу аттракционов

RT на русском

В России планируют создать единый федеральный реестр зарегистрированных аттракционов.

В России планируют создать единую базу аттракционов
Фото: Gettyimages.ru © Glasshouse ImagesGettyimages.ru © Glasshouse Images

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в стране работают порядка 15 тыс. механизированных аттракционов.

Индустрия развлечений постоянно развивается: в России появляются новые виды аттракционов как местного производства, так и зарубежные. По словам вице-президента Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игоря Родионова, поставки не прекратились даже с введением санкций.

Аттракционы планируют объединить в единую федеральную базу — Минсельхоз дорабатывает соответствующий онлайн-сервис, рассказал начальник управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области Сергей Фролов.

Сервис, по его словам, планируют запустить в конце этого — начале следующего года.

По сообщениям сайта «Янтарный край», прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.

Общество,Сергей Фролов,Игорь Родионов,
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