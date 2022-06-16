В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Египет снял все связанные с коронавирусом ограничения на въезд

Газета.Ruиещё 4

Египет отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Египет снял все связанные с коронавирусом ограничения на въезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в АРЕ, введенных в 2021 году», — сообщил представитель кабмина.

Согласно действовавшим с января правилам, туристам необходимо было предъявить по прибытии в страну сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или же ID NOW.

Ранее в Саудовской Аравии отменили коронавирусные ограничения. Решение было принято по результатам наблюдения за эпидемической ситуацией в королевстве.

Теперь в Саудовской Аравии не требуется носить маски в общественных местах за исключением мусульманских святынь — Большой мечети в Мекке и мечети пророка Мухаммеда в Медине.

Также не нужно предъявлять сертификаты и экспресс-тесты для посещения массовых мероприятий, поездок на общественном транспорте и авиаперелетов.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители