Египет снял все связанные с коронавирусом ограничения на въезд

Египет отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

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«В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в АРЕ, введенных в 2021 году», — сообщил представитель кабмина.

Согласно действовавшим с января правилам, туристам необходимо было предъявить по прибытии в страну сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или же ID NOW.

Ранее в Саудовской Аравии отменили коронавирусные ограничения. Решение было принято по результатам наблюдения за эпидемической ситуацией в королевстве.

Теперь в Саудовской Аравии не требуется носить маски в общественных местах за исключением мусульманских святынь — Большой мечети в Мекке и мечети пророка Мухаммеда в Медине.