Младший брат девятилетней студентки МГУ сдал ЕГЭ

Младший брат девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой Хеймдалль сдал Единый государственный экзамен по математике на «шикарные баллы». Об этом заявил отец детей Евгений Тепляков.
Сдача выпускного Единого государственного экзамена, который одновременно является и вступительным в вузы и проводится после 11 класса, стартовала в России 26 мая. Обязательный ЕГЭ по русскому языку в 2022 году прошел 31 мая. Обязательный экзамен по математике базового уровня состоялся 3 июня, а профильного уровня - 2 июня.
По словам Теплякова, его сын сдал выпускной экзамен по математике профильного уровня.
«Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК... (…) И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя. Браво!» - заявил он.
Ранее сестра Хеймдалля Алиса Теплякова стала самой юной россиянкой, получившей образование за 11 классов - она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. Затем девочка поступила на психологический факультет МГУ на платной основе.
На первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями. По словам Евгения Теплякова, у него есть вопросы к обучению на факультете психологии, в частности, его не устраивает, как преподается ряд дисциплин.