Руководитель Ростуризма Зарина Догузова представила в ходе Петербургского международного экономического форума первые пять национальных туристических маршрутов, среди которых турмаршрут "Сибирские каникулы" по местам отдыха президента России Владимира Путина.

"Маршрут "Сибирские каникулы" - это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы и называется "Сибирские каникулы". В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты - золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве и многое-многое другое. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли - величественную Саяно-Шушенскую ГЭС. Первые группы туристов поедут по нему в июле. Я тоже планирую отправится по маршруту этим летом", - сказала Догузова.

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Продолжительность маршрута составляет восемь дней, его протяженность - порядка 1,2 тыс. км.

Глава ведомства также представила турмаршруты "Государева дорога" - между Санкт-Петербургом и Москвой, "Жигулевские выходные" - по Самарской области, "Кузбасс - огонь в сердце" и "Здесь начинается день" по острову Сахалин. Маршруты уже доступны для всех желающих, с ними можно ознакомиться на портале Russia.Travel. Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно, пояснила глава ведомства.

"Наш новый проект - это прежде всего туристические маршруты по самым красивым местам нашей страны, в которых объединены культурно-исторические, природные, этнографические, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, безопасны, комфортны и соответствовать запросам современного туриста", - подчеркнула Догузова.

Каждый маршрут после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем - уже 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма. Сеть национальных туристических маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. В настоящее время в работе находятся 24 маршрута, добавила глава Ростсуризма.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 июля.

«Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу насыщенные», — сказал он.

Песков добавил, что сам при возможности обязательно возьмет отпускные дни.

«В отпуск надо ходить», — подчеркнул он.

В начале сентября президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает URA.ru.

СМИ показали видео отдыха. На кадрах Путин и Шойгу прогуливаются по горам, рассматривают предполагаемое лежбище медведя, ведут тихий диалог. Во время прогулки их сопровождал Геннадий Киселев, директор Саяно-Шушенского заповедника. Именно он показал президенту и министру обороны России возможную берлогу медведя.

Также камера запечатлела, как Путин и Шойгу ловят в реке рыбу и катаются на лодках. Также в одном эпизоде министр обороны заходит к президенту в палату и находит там камин с нарисованным очагом. Путин в ответ говорит, что Шойгу зря над ним смеется, и этот камин «даже греет».

Тайга, горы и прогулки: как отдыхал Владимир Путин в 2021 году

Президент России Владимир Путин отдыхает в Сибири в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. Это обычный отдых - и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее», - рассказал журналистам Песков.

Это уже не в первый раз, когда глава государства выбирает Сибирь для краткосрочного отдыха. Так, в марте Путин побывал в тайге в республике Тыва вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Любимые места отдыха президента в галерее от «Рамблера».

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Путин в тайге в 2019 году

Накануне своего дня рождения президент провел время в вместе с Шойгу в сибирской тайге. Путин гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей. Об этом сообщает «Российская газета».

Президент подивился упавшему кедру, который продолжает плодоносить - на зеленой веточке росли шишки.

Также Путин нашел в лесу сувенир. На одном из грибов, что собрал президент, сверху, на шляпке, прилипла шишка, что позабавило главу государства. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул и забрал. "Сувенир. Шишечка", - сказал Путин.

Министр обороны выкопал себе кустик брусники. "В Подмосковье посадишь", - улыбнулся президент. Шойгу заметил, что нужен такой же климат, воздух. И речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться.

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, почему не берет с собой в поездки по тайге премьер-министра страны Михаила Мишустина.

В этом году президент России Владимир Путин провел несколько дней в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента и министра, но где именно побывали Путин и Шойгу, в администрации раскрывать не стали.

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил, почему не берет с собой в подобные поездки премьер-министра страны.

«Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?» - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что любимчиков среди министров у него нет и быть не может, и если он видит, что кто-то из правительства недорабатывает, то «всегда на это указывает и добивается должного отношения».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхал с президентом РФ Владимиром Путиным в Сибири, вдохновившись журналом о путешествиях. Об этом Шойгу рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

По словам министра обороны, это был журнал с рассказом иностранного путешественника об удивительных российских местах, в частности, Сибири.

«Был там-то, прошел туда-то, видел то-то. И там фотография. Он (Путин ) говорит: “Почему он сумел там побыть?” И мы на следующий год были в самом этом месте», — рассказал Шойгу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих упреках в адрес российского лидера Владимира Путина. Видео его выступления на встрече с делегацией из Тувы опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что Путин никогда не приглашал его на отдых в эту республику.

«Я часто его упрекаю: "Ну что ты, махнул туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?"», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он планирует сам съездить в Туву, которую считает «сказочным краем».

Путин не раз отправлялся на отдых в сибирскую тайгу в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу.

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, где проводил отпуск президент Владимир Путин, в объектив автоматической камеры попала семья редчайших хищников — снежных барсов (ирбисов). Видео в среду, 20 октября, появилось на Youtube-канале заповедника.

«Видео получено с помощью автоматических фоторегистраторов, установленных на территории Саяно-Шушенского заповедника, — прокомментировали снятые в тайге кадры сотрудники заповедника. — Предлагаем (...) понаблюдать за играми молодых снежных барсов, которые активно тренируются лазать по деревьям».

На кадрах молодые ирбисы прыгают на высохшее дерево, точат когти об его ствол, играют друг с другом, а также вблизи изучают видеокамеру.