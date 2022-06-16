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25 минут назад

В Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ

Lenta.ru

Альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на сегодняшний день нет, но допустима его трансформация. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова в четверг, 16 июня, приводит РИА Новости.

В Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять», — сообщил глава федеральной службы.

Если сравнивать ЕГЭ в 2009 году и ЕГЭ в 2022 году, экзамен изменился уже на 70 или 80 процентов, поэтому Рособрнадзор не видит рисков при переходе к какой-то другой модели, добавил он.

При этом, считает Музаев, нужно понимать, что «общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что отказ России от Болонской системы не повлияет на проведение единого госэкзамена. Он напомнил, что Болонский процесс никак не связан с ЕГЭ, поскольку они являются абсолютно разными системами.

Общество,Анзор Музаев,Сергей Кравцов,Рособрнадзор,
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