В Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ

Альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на сегодняшний день нет, но допустима его трансформация. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова в четверг, 16 июня, приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять», — сообщил глава федеральной службы.

Если сравнивать ЕГЭ в 2009 году и ЕГЭ в 2022 году, экзамен изменился уже на 70 или 80 процентов, поэтому Рособрнадзор не видит рисков при переходе к какой-то другой модели, добавил он.

При этом, считает Музаев, нужно понимать, что «общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз».