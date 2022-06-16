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18 минут назад

Легойда прокомментировал санкции против патриарха Кирилла

ТАССиещё 1

Санкции, введенные Великобританией против патриарха Кирилла, являются абсурдными, контрпродуктивными и способствуют лишь одному - "разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией". Об этом заявил в четверг глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В РПЦ отреагировали на санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов бессмысленны, абсурдны и бесперспективны", - написал Легойда в своем телеграм-канале.

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Он отметил, что "столь абсурдные и контрпродуктивные меры" способствуют "лишь одному - разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией".

Общество,Владимир Легойда,РПЦ,
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