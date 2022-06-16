В РПЦ отреагировали на санкции против патриарха Кирилла

Санкции, введенные Великобританией против патриарха Кирилла, являются абсурдными, контрпродуктивными и способствуют лишь одному - "разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией". Об этом заявил в четверг глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов бессмысленны, абсурдны и бесперспективны", - написал Легойда в своем телеграм-канале.
Он отметил, что "столь абсурдные и контрпродуктивные меры" способствуют "лишь одному - разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией".