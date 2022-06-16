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1 час назад

Новый вариант «омикрона» впервые выявлен в России

Елена Прошина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России впервые выявлен вариант «омикрона» ВА.5. Об этом она заявила на ПМЭФ-2022, пишет РИА Новости.

В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5
Фото: ТАССТАСС

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», - сказала Попова.

По ее словам, распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но накопленный опыт российских врачей и знания «позволяют понять, что и как делать и как беречься».

За прошедшие сутки в России выявлено более 3,3 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 67 человек, выздоровели 4 699 человек, что на 3,8% больше в сравнении с 15 июня.

Назван необычный симптом после «омикрона»

Ранее Попова заявляла, что среди всех случаев заражения коронавирусом в России на штамм «омикрон» приходится 98%. При этом показатели заболеваемости в целом по РФ находятся выше показателей, выявленных в стране в прошлом году. По словам Поповой, пока не стоит успокаиваться из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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