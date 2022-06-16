В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России впервые выявлен вариант «омикрона» ВА.5. Об этом она заявила на ПМЭФ-2022, пишет РИА Новости.

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«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», - сказала Попова.

По ее словам, распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но накопленный опыт российских врачей и знания «позволяют понять, что и как делать и как беречься».

За прошедшие сутки в России выявлено более 3,3 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 67 человек, выздоровели 4 699 человек, что на 3,8% больше в сравнении с 15 июня.