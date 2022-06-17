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1 час назад

Женщины в России стали рожать слишком поздно

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Первого ребенка россиянки стали рожать ближе к 30 годам, когда риск развития бесплодия или рождения нездорового ребёнка возрастает, заявила в ходе сессии «Здоровье поколений в основе демографической политики» на ПМЭФ-2022 главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. Она отметила, что из-за «отложенных родов» Россия в год теряет около 0,6% женщин репродуктивного возраста.

Женщины в России стали рожать слишком поздно
Фото: Федерал прессФедерал пресс

«Демографическая ситуация у нас чрезвычайная. Помимо того, что у нас снизилось число женщин репродуктивного возраста, по последним данным, по 0,6% в год мы теряем в популяции наших женщин, которые способны рожать детей», — заявила акушер.

Долгушина подчеркнула, что чем старше возраст женщины, тем выше риск заболеваемости матерей, и заболеваемости рождённых детей. Акушер привела статистику младенческой смертности, из-за заболеваний матерей в период вынашивания ребенка.

«Если брать детей до года, то половина из них умирают в возрасте до 28 дней. Это следствие материнских заболеваний и осложнений», — заключила она.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в рамках поддержки рождаемости в стране Минтруд предложил по-новому назначать детские выплаты.

Общество,Наталья Долгушина,Минтруд России,Минздрав РФ,
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