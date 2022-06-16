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1 час назад

Лебедев назвал «дебильным» логотип нового «Макдоналдса»

Елена Прошина

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал логотип и название преемника «Макдоналдса» — сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка». В новом видео на своем YouTube он назвал изображение двух желтых палочек и оранжевого бургера «абсолютно дебильным».

Лебедев назвал «дебильным» логотип нового «Макдоналдса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, кто те команды маркетологов и дизайнеров, кто открывали переделанный "Макдоналдс". Сделали абсолютно дебильный логотип, похожий ***** (непонятно) на что», — заявил Лебедев.

По словам дизайнера, название получилось не лучше — Лебедев сомневается, что кто-то будет использовать его в разговорной речи.

«Почему нельзя было придумать что-то настолько классное, чтобы сам «Макдоналдс» в итоге позавидовал», — добавил он.

При этом Лебедев отметил, что обвинения в краже логотипа бессмысленны, поскольку «всегда новый логотип известной компании приводит к тому, что люди находят похожее». Дизайнер считает, что он «совершенно искренне» нарисован с нуля.

Напомним, что 9 июня компания представила новый логотип, на котором изображены две желтых палочки в виде картофеля фри и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне. 12 июня, в день открытия новых ресторанов, стало известно об изменившимся названии — «Вкусно и точка».

Общество,Артемий Лебедев,McDonald's,
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