Лебедев назвал «дебильным» логотип нового «Макдоналдса»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал логотип и название преемника «Макдоналдса» — сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка». В новом видео на своем YouTube он назвал изображение двух желтых палочек и оранжевого бургера «абсолютно дебильным».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не знаю, кто те команды маркетологов и дизайнеров, кто открывали переделанный "Макдоналдс". Сделали абсолютно дебильный логотип, похожий ***** (непонятно) на что», — заявил Лебедев.

По словам дизайнера, название получилось не лучше — Лебедев сомневается, что кто-то будет использовать его в разговорной речи.

«Почему нельзя было придумать что-то настолько классное, чтобы сам «Макдоналдс» в итоге позавидовал», — добавил он.

При этом Лебедев отметил, что обвинения в краже логотипа бессмысленны, поскольку «всегда новый логотип известной компании приводит к тому, что люди находят похожее». Дизайнер считает, что он «совершенно искренне» нарисован с нуля.