В России назвали условие отмены ЕГЭ

Отказаться от проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российских школах можно только в случае, если будет предложена замена данному формату. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям. Когда заявляют про отмену ЕГЭ, я считаю, что это просто популистские заявления для набора голосов и лайков», - сказал Музаев в беседе с ТАСС.
О том, что Единый государственный экзамен сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой ранее подтвердили в пресс-службе Рособрнадзора. В ведомстве отметили, что ЕГЭ - национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования России заявили, что отмена Болонской системы в Российской Федерации не повлияет на приемную кампанию сезона-2022/23.