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16 минут назад

Глава Рособрнадзора рассказал, на каких условиях в России отменят ЕГЭ

ТК «Звезда»иещё 2

Отказаться от проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российских школах можно только в случае, если будет предложена замена данному формату. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В России назвали условие отмены ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям. Когда заявляют про отмену ЕГЭ, я считаю, что это просто популистские заявления для набора голосов и лайков», - сказал Музаев в беседе с ТАСС.

О том, что Единый государственный экзамен сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой ранее подтвердили в пресс-службе Рособрнадзора. В ведомстве отметили, что ЕГЭ - национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования.

В Госдуме выступили с новым предложением по ЕГЭ

Ранее в Министерстве науки и высшего образования России заявили, что отмена Болонской системы в Российской Федерации не повлияет на приемную кампанию сезона-2022/23.

Общество,Анзор Музаев,Минобрнауки России,Рособрнадзор,Госдума,
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