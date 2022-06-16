В России назвали условие отмены ЕГЭ

«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям. Когда заявляют про отмену ЕГЭ, я считаю, что это просто популистские заявления для набора голосов и лайков», - сказал Музаев в беседе с ТАСС.