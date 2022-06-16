В Минздраве назвали ситуацию с демографией чрезвычайной

По оценке внештатного специалиста ведомства по репродуктивному здоровью женщин Натальи Долгушиной, пик рождаемости первого ребёнка сместился к 30 годам.
Ежегодно Россия теряет по 0,6% женщин репродуктивного возраста.
«Это значит, что уже существует определённое бремя болезней, и даже если женщина ещё не страдает бесплодием, к сожалению, повышается риск и заболеваемости матерей, и заболеваемости нерождённых детей», — рассказала Долгушина на Петербургском международном экономическом форуме.
Также специалист добавила, что в структуре младенческой смертности неонатальная занимает почти 50%, то есть половина детей умирают в возрасте до 28 дней.