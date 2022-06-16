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1 час назад

Украинцев могут заставить покинуть РФ после 17 августа

Елена Прошина

МВД России может обязать граждан Украины, ЛНР и ДНР покинуть страну после 17 августа без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

МВД: граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть РФ
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, эта мера может коснуться резидентов Китая, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Абхазии и Южной Осетии. Это связано с стечением 90 дней с даты снятия правительством ограничений, введенных на транспортное сообщение с данными государствами. До истечения данного срока иностранцы благодаря действию специального режима могут оставаться в России без постановки на учет.

«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — рассказали в МВД.

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Напомним, с начала спецоперации на Украине в Россию прибыло более 1,8 млн украинских беженцев. Общая сумма выплат беженцам за этот период составила более 4 млрд рублей. Заявления на оказание материальной помощи в размере 10 тыс. рублей подали в общей сложности 624,31 тыс. человек.

Общество,Политика,МВД России,
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