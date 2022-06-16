МВД: граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть РФ

МВД России может обязать граждан Украины, ЛНР и ДНР покинуть страну после 17 августа без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, эта мера может коснуться резидентов Китая, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Абхазии и Южной Осетии. Это связано с стечением 90 дней с даты снятия правительством ограничений, введенных на транспортное сообщение с данными государствами. До истечения данного срока иностранцы благодаря действию специального режима могут оставаться в России без постановки на учет.
«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — рассказали в МВД.
Напомним, с начала спецоперации на Украине в Россию прибыло более 1,8 млн украинских беженцев. Общая сумма выплат беженцам за этот период составила более 4 млрд рублей. Заявления на оказание материальной помощи в размере 10 тыс. рублей подали в общей сложности 624,31 тыс. человек.