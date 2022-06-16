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22 минуты назад

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 24 июня

Елена Прошина

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах юга и центральной части РФ. Ограничения действуют до 24 июня. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 24 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что режим временного ограничения полетов продлен до 24 июня 2022 года 03:45 (мск). Таким образом, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 18 июня.

Напомним, Россия с 24 февраля закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения спецоперации на Украине.

Общество,Росавиация,
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