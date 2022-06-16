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1 час назад

Названа дата запуска автобусных чартеров в Крым

Lenta.ruиещё 6

Первый рейс автобусного туристического чартера в Крым состоится 18 июня. Такую дату назвали в пресс-службе министерства курортов и туризма республики, передает РИА Новости.

Названа дата запуска автобусных чартеров в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый вид перевозки планируется запустить из Азова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Гусь-Хрустального, Дзержинска и Мурома. Автобусы будут прибывать в Судак и Алушту.

Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрен трансфер от остановки до отеля — в настоящий момент к программе подключились 150 объектов размещения полуострова. Стоимость недельной путевки с проездом на автобусе начинается от 15 тысяч рублей, дополнительное питание увеличит цену до 30 тысяч.

Аналогичные чартеры будут также запущены с отправлением из Ставрополя и других городов Северного Кавказа.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что загрузка отелей и гостиниц Крыма в начале туристического сезона снизилась на 46 процентов. По словам главы комиссии РСТ по внутреннему туризму и гендиректора туроператора «Алеан» Ильи Уманского, падение спроса обусловлено закрытием аэропортов на юге страны.

Росавиация продлила режим ограничений полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны до 24 июня. Речь идет об авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Общество,Российский союз туриндустрии,Росавиация,
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