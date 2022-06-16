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16 минут назад

Гинцбург назвал срок изготовления вакцины от оспы

Елена Прошина

При необходимости Центр им. Гамалеи может разработать вакцину против натуральной оспы за 3-7 месяцев. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил директор Центра Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Можно с помощью аденовирусных векторов, на основе которых был сделан "Спутник V", постараться сделать <...> вакцину свою. Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение 3-7 месяцев», - сказал он.

Гинцбург также добавил, что в связи с ростом в мире числа заболевших оспой обезьян, России необходима вакцина от этого заболевания.

Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян

«Безусловно, нужно создать. Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру, и списывать это только на нетрадиционные связи — это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением», — сказал специалист, подчеркнув, что каждый день число выявленных случаев растет.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы. По ее словам, все они «хорошо работают», но при этом тяжело переносятся. В Роспотребнадзоре также отмечали, что вакцинация против натуральной оспы, предположительно, обеспечивает защиту и от оспы обезьян.

Общество,Видео,Александр Гинцбург,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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