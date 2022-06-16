Гинцбург назвал срок изготовления вакцины от оспы

«Безусловно, нужно создать. Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру, и списывать это только на нетрадиционные связи — это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением», — сказал специалист, подчеркнув, что каждый день число выявленных случаев растет.