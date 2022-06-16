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1 час назад

Военный эксперт оценил вероятность окончания холодной войны

Елена Прошина

Член-корреспондент Академии военных наук РФ, кандидат исторических наук Владимир Козин оценил вероятность окончания холодной войны. Он уверен, что она так и не закончилась, просто вступила в новую фазу. Об этом пишет «Лента.ру».

Эксперт оценил вероятность окончания холодной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, в нынешних условиях это [окончание холодной войны] невозможно», — сообщил он.

Козин пояснил, что напряженность между Россией и Западом только растет в связи с боевыми действиями на Украине. Биологические лаборатории США все еще действуют во многих странах мира, их работу нельзя контролировать, так как Вашингтон не предоставляет для этого всю необходимую информацию, уверен Козин. Он добавил, что при этом в Европе и на азиатской части Турции с середины 50-х годов 20-го века действуют американские базы с тактическим оружием, которое постоянно улучшается.

Козин подчеркнул, что США продолжают направлять в Европу тяжелую стратегическую авиацию, предназначенную для доставки ядерного оружия.

Эксперт пояснил, что при наличии стольких негативных факторов окончание холодной войны невозможно. Он рассказал, что в декабре 2021 года Россия направила в ЕС, НАТО и ОБСЕ предложения о гарантиях безопасности в Европе, но ответ Запада «со всех сторон был отрицательный».

«Поэтому холодная война не закончилась. Коллективный Запад не хочет ее ликвидировать или договариваться о том, чтобы она была прекращена», — заключил Козин.

Общество,Владимир Козин,Академия военных наук,НАТО,ЕС,ОБСЕ,
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