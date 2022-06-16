Эксперт оценил вероятность окончания холодной войны

Член-корреспондент Академии военных наук РФ , кандидат исторических наук Владимир Козин оценил вероятность окончания холодной войны. Он уверен, что она так и не закончилась, просто вступила в новую фазу. Об этом пишет «Лента.ру» .

Козин пояснил, что напряженность между Россией и Западом только растет в связи с боевыми действиями на Украине. Биологические лаборатории США все еще действуют во многих странах мира, их работу нельзя контролировать, так как Вашингтон не предоставляет для этого всю необходимую информацию, уверен Козин. Он добавил, что при этом в Европе и на азиатской части Турции с середины 50-х годов 20-го века действуют американские базы с тактическим оружием, которое постоянно улучшается.