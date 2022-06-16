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1 час назад

Киберкофейня «Дуняша» открылась на экономическом форуме в Петербурге. Видео

Рамблер

Компания «Промобот» представила на Петербургском международном экономическом форуме робота Дуняша. Видео с роботом-кассиром появилось в telegram-канале «Shot».

Стоит отметить, что это уже вторая Дуняша, которую он представил миру. Первая - в мае появилась в Перми благодаря совместной работе компаний «Правобот» и «Робин Гуд Роботикс».

Сообщается, что прототипом новой модели дроида Robo-C-2 стала жена учредителя пермского парка Горького Рашида Габдуллина Диана. Супруги хотят получить грант от Сколково и сделать еще 18 таких же роботов. Один стоит около десяти миллионов долларов.

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