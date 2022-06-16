Компания «Промобот» представила на Петербургском международном экономическом форуме робота Дуняша. Видео с роботом-кассиром появилось в telegram-канале «Shot».

Стоит отметить, что это уже вторая Дуняша, которую он представил миру. Первая - в мае появилась в Перми благодаря совместной работе компаний «Правобот» и «Робин Гуд Роботикс».