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28 минут назад

Огромный «Ледяной куб» с морскими животными на ПМЭФ показали на видео

Александр Кузьмин

Площадка от «Газпромнефти» на Петербургском международном экономическом форуме удивила посетителей. Видео появилось в telegram-канале «Daily storm».

8-ми метровый «ледяной куб» связывают с арт-проектом «Погружаясь в Арктику», который рассказывает об удивительной природе Севера. На каждой стороне куба - экраны с концептуальной архитектурой и контентом. Например, там есть инсталляция с морскими животными, которую «оживляет» технология 3D Naked Eye. Она создает ощущение объема без соответствующих очков.

Общество,Видео,Газпромнефть,
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