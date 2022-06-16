Огромный «Ледяной куб» с морскими животными на ПМЭФ показали на видео

8-ми метровый «ледяной куб» связывают с арт-проектом «Погружаясь в Арктику», который рассказывает об удивительной природе Севера. На каждой стороне куба - экраны с концептуальной архитектурой и контентом. Например, там есть инсталляция с морскими животными, которую «оживляет» технология 3D Naked Eye. Она создает ощущение объема без соответствующих очков.