Россиян будут лечить по новым правилам

При оказании медпомощи будут применять препараты, отсутствующие в клинических рекомендациях, а также лекарства, которые используют в педиатрии вне инструкции. Условия включения таких препаратов в стандарты медпомощи описаны в обновленных Минздравом правилах. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Что обновленные правила изменят для россиян, выясняла «Парламентская газета».

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Главное — интересы пациента

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В соответствии с приказом Минздрава разработка стандарта медицинской помощи на основе клинических рекомендаций (КР) должна происходить не позднее восьми месяцев после их размещения на официальном сайте ведомства. Ранее на это отводили шесть месяцев. Помимо этого, по новым правилам курировать подготовку предложений в проект стандарта должен профильный главный внештатный специалист Минздрава и возглавляемый им центр. Заявку ему направляет ответственный департамент ведомства. При необходимости к организационному и методическому сопровождению процесса подготовки стандарта могут привлекать представителей иных научных и образовательных организаций. При этом из перечня организаций, предоставляющих предложения к проекту стандарта, исключили Федеральный фонд ОМС, а также региональные органы здравоохранения.

Это очень важное правило, считает заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Оно ставит во главу угла интересы пациента, а не Фонда обязательного медицинского страхования или какие-то другие факторы, объяснил он «Парламентской газете».

«Врач и пациент не должны думать, что предпринять, чтобы на лечение заболевания хватило денег, — отметил Круглый. — Новые правила меняют стратегию, подход к оказанию медпомощи. Это принципиально важные моменты».

Лекарства вне инструкций

Впервые в обновленных правилах Минздрава прописали условия, при которых возможно включать в стандарт медпомощи лекарства, которых нет в клинических рекомендациях. Одно из таких условий — препарат должен относиться к группе анатомо-терапевтическо-химической квалификации, указанной в КР.

Кроме того, в приказе ведомства описали практику внесения в стандарты препаратов, применяемых в педиатрии по принципу офф-лейбл, то есть вне зависимости от параметров, указанных в официальной инструкции. Для этого препарат должен быть зарегистрирован на территории России и применяться в соответствии с требованиями Федерального закона №323-ФЗ, сказано в документе.

Как считают специалисты, оказать качественную медицинскую помощь без применения препаратов офф-лейбл в ряде случаев просто невозможно. Особенно это актуально при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями.

Включение в стандарты медпомощи детям препаратов офф-лейбл — абсолютно правильное решение, считает доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По словам депутата, приказ Минздрава направлен на более высокое качество оказания медицинской помощи и индивидуальный подход к лечению пациентов.

«Мы давно об этом говорим и спорим с Минздравом, что надо включать в стандарты препараты офф-лейбл, — подтвердил Круглый. — Потому что иначе врач попадает в ситуацию, когда как бы он не поступил, он все равно нарушает законодательство. Это неправильно», — добавил он.

По словам сенатора, при выборе всех параметров лечения главенствовать должны клинические рекомендации, которые важно регулярно пересматривать. Их составляют, основываясь на мировом опыте использования конкретного метода лечения и эффективности лекарств. Не зря был принят закон, по которому с 2022 года клинические рекомендации в России становятся документом, обязательным для исполнения, напомнил Круглый.

«Постоянно появляются новые данные, новые практики, исследования, новые лекарства, и врач должен иметь возможность их использовать», — заключил парламентарий.

Ранее Правительство утвердило перечень заболеваний, при которых врачам разрешается назначать лекарственные препараты офф-лейбл. Соответствующее распоряжение опубликовали 17 мая на портале официальной правовой информации. Применять лекарства вне инструкций допустили при 21 группе заболеваний или состояний. Среди них некоторые инфекционные и паразитарные патологии, новообразования, болезни крови, эндокринной и нервной систем, психические расстройства и другие.